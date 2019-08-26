Следствие оценивает арестованное имущество экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в 27 млрд руб

Следствие оценивает арестованное имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в 27 миллиардов рублей. Речь идёт о его счетах и недвижимости. Об этом было заявлено в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на арест имущества Абызова. Сам чиновник ранее говорил, что в его действиях факт мошенничества отсутствовал.

Абызов отмечал, что сделки проводил в соответствии со всеми корпоративными процедурами.