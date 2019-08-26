Власти Москвы отказались согласовать шествие против политических репрессий и освобождение политзаключённых 3 сентября, сославшись на мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом «МБХ-Медиа» рассказала глава предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. По её словам, заявителям не предложили альтернативную площадку. Формальным поводом для отказа послужило то, что Новопушкинский сквер и Гоголевский бульвар не могут вмесить 30 тысяч человек.