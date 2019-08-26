Сегодня в Нью-Йрке стартует последний в сезоне турнир из серии Большого Шлема

На старте Открытого чемпионата США любителей тенниса ждет настоящий подарок. Жребий уже в первом круге свел экс-первых ракеток мира Серену Уильямс и Марию Шарапову.

История их противостояния, как на корте, так и вне его, заслуживает внимания. Последний раз турнирные пути Шараповой и Уильямс младшей пересеклись на прошлогоднем Ролан Гаррос. Однако американка тогда снялась с турнира из-за травмы. На корте же Мария не может обыграть Серену уже 15 лет!

Непростое испытание ждет сегодня и первую ракетку России Дарью Касаткину. Которая сыграет против Йоханы Конты из

Ну а в мужском турнире лучший из Россиян на сегодня – Даниил Медведев – начнет выступление матчем против Праджнеша Гуннесварана из Индии.

В числе сеянных на US Open – еще один представитель нашей страны Карен Хачанов.