Дональд Трамп поспорил с лидерами «Большой семёрки» по поводу возвращения России в группу

По данным источников газеты «Гардиан», американский президент усиленно доказывал, что Владимир Путин должен быть приглашён, спустя 5 лет. Решительно против выступают лидеры Великобритании, Германии, Канады и Франции. Они считают, что «Большая семёрка» – это семья, клуб и сообщество либеральных демократий, а российский президент этой ценности не разделяет".

Дональд Трамп утверждает, что Китай хочет заключить торговую сделку с США. По его словам, было уже два телефонных звонка от представителей правительства КНР. Трамп пообещал, что его команда вернётся за стол переговоров. Между тем, только что МИД КНР заявил, что попытки США угрожать Китаю и запугать его повышением пошлин не сработают. Пекин готов принять ответные меры.