Росгидромет раскрыл состав радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском

В ведомстве говорят, что сейчас обстановка стабилизировалась.

Одним из последствий взрыва на военном полигоне стало появление облака радиоактивных инертных газов. В его составе оказались изотопы стронция, бария и лантана. В сообщении Росгидромета подчеркивается, что техногенные радионуклиды короткоживущие. Обстановка сейчас стабилизировалась. В пробах воздуха и осадках в Северодвинске и Архангельске следов радиации нет.

О кратковременном превышении радиационного фона еще 8 августа сообщала администрации Северодвинска. Правда, заметка была довольно быстра удалена с официального сайта.

Владимир Путин на минувшей неделе уверял, что повышение радиационного фона в Архангельской области нет, и угрозы также не существует. В регионе работают эксперты, они докладывают президенту, принимаются превентивные меры, сказал глава государства.

Сообщение Росгидромета не меняет вывода о том, что выброс под Северодвинском не был опасным для населения. Об этом «Интерфаксу» сказал Александр Уваров из отраслевого портала «Атоминфо».