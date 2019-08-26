Единороссы предлагают обязать кандидатов, которые идут по одномандатным округам, собирать подписи избирателей

Московские единороссы предлагают обязать всех кандидатов, которые идут на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей. По данным газеты «Ведомости», соответствующее предложение секретаря столичного отделения парии Андрея Метельского вскоре поступит на рассмотрение в Государственную думу.

Эта инициатива никак не скажется на единороссах, но станет новым препятствием для других кандидатов, — уверен секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин.

По словам Рашкина, инициатива единороссов – это своеобразная реакция на протесты в Москве.