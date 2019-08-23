Член СПЧ допустил, что некоторые арестованные по статье о массовых беспорядках в Москве подпадут под амнистию

Член СПЧ при президенте РФ Илья Шаблинский допустил, что некоторые арестованные по статье о массовых беспорядках в Москве подпадут под амнистию по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Речь идет о преступлениях не связанных с насилием. 318-я статья («применение насилия в отношении представителя власти» – Э.М.), наверное, не попадет в число норм, которые будут охвачены амнистией. Насчет 212 статьи («массовые беспорядки» – Э.М.) – я допускаю, что один из вариантов проекта постановления, может быть, включит какие-то ее части», — сказал он.

И.Шаблинский добавил, что пока готов только черновой вариант проекта амнистии.

Ранее стало известно, что Совет по правам человека при президенте подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Один из них, как сообщил глава Совета Михаил Федотов, будет предложен президенту Владимиру Путину.