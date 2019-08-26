В российском футбольном Чемпионате сложилась редчайшая ситуация

Возглавляют турнирную таблицу сразу пять команд, набравшие одинаковое количество очков.

Случай действительно удивительный. После того, как накануне «Спартак» в компенсированное время вырвал победу в Самаре у КС 2-1. А ростовчане дома с таким же счетом одолели «Рубин», сразу пять клубов набрали по 14 очков. Это столичные «Локомотив» и «Спартак», «Краснодар», «Зенит» и «Ростов». При этом все лидеры имеют в своем активе по 4 победы, 2 ничьи и одному поражению.

Более того, всего на один бал от данного квинтета отстают ЦСКА и «Арсенал», также одержавшие победы в воскресенье. Над «Ахматом» и «Оренбургом» соответственно. Но дальше – больше! Уже в следующем туре «Спартак» будет принимать «Зенит», «Локомотив» сыграет дома с «Ростовым», а «Арсенал» – с ЦСКА. Интрига, без преувеличения, сумасшедшая.

Ну а седьмой тур завершают сегодня «Урал» и «Сочи», которые сыграют в Екатеринбурге.