Космический корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС

Эта операция позволит совершить повторную попытку стыковки корабля с роботом Федором на борту.

На российском сегменте Международной космической станции произошла серьезная перестановка: корабль «Союз МС-13» перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск». Операцию в ручном режиме выполнил россиянин Александр Скворцов, также на борту находились бортинженеры Лука Пармитано и Эндрю Морган. Освободившееся место должен занять корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Стыковка пройдет завтра около шести утра по Москве.

Первая попытка причалить к МКС была предпринята 24 августа и завершилась неудачей. По предварительным данным, причиной провала стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции, передает ТАСС. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что сейчас система работает нормально и завтрашняя попытка пройдет в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в случае повторной неудачи корабль уведут с орбиты и затопят в океане, но в «Роскосмосе» заверили, что такой вариант даже не рассматривается.