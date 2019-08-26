Прокуратура и СК проводят проверку в связи с тем, что больница в Тюмени отказалась принять девушку с отёком лёгких

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в связи с тем, что больница в Тюмени отказалась принять девушку с отёком лёгких. Как пишут местные СМИ, врачи сослались на то, что у них осталось до конца дежурства несколько минут. Представитель департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая утверждает, что медиков накажут.

Дембицкая подчеркнула, что жизнь пациента всегда должна находиться в приоритете. Девушку в итоге доставили в областную клиническую больницу. На данный момент её состояние оценивается, как удовлетворительное.