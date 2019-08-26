Кандидатов в одномандатных округах могут обязать собирать подписи независимо от их партийной принадлежности

Столичные единороссы обратятся с этой идеей в Госдуму.

Сбор подписей нужен, чтобы москвичи больше узнавали о депутатах. По мнению лидера столичной «Единой России» Андрея Метельского, это станет подтверждением того, что их поддерживают избиратели. Не смог собрать подписи – значит, поддержки нет.

В Москве от необходимости преодолевать подписной фильтр освобождены партии, представленные в Госдуме. Как полагает Метельский, их выдвиженцы решили, что они уже почти избраны. Он призывает создавать для всех равные условия.

Источники «Ведомостей» уверяют, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак своего партийного соратника уже поддержал. По другим данным, единого мнения в партии нет.

В Кремле позиции по этому вопросу пока также нет, заявил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собеседники газеты в кремлевской администрации в идее не видят ничего хорошего. Ее реализация приведет к снижению партийной дисциплины. Предложение больше похоже на пиар самого Метельского, констатируют источники.

Эксперты «Ведомостей» сравнили идею депутата Метельского с попыткой заливать огонь и керосином.