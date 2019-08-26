В Екатеринбурге православные активисты и организаторы «Стенограффии» должны обсудить судьбу граффити Покраса Лампаса

В Екатеринбурге православные активисты и организаторы фестиваля «Стенограффия» должны обсудить с администрацией дальнейшую судьбу граффити художника Покраса Лампаса «Супрематический крест». Накануне в ходе акции верующих «Не растопчи любовь» звучали угрозы.

Молодой человек добавил, что не боится сесть в тюрьму. Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в начале июля. Работа представляет собой крест со списанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича.