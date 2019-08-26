На женском Чемпионате Европы по волейболу сборная России сыграет сегодня с командой Германии

Одержав на старте по две победы над не самыми грозными соперниками, сборные Германии и России обозначили свои претензии на первую строчку в группе. Наряду с хозяйками турнира – волейболистками Словакии.

Команда Германии до нынешнего сезона проблем россинякам никогда не доставляла. Даже в свои лучшие времена, когда в начале десятых годов дважды становилась второй на Чемпитнатах Европы.

Тем не менее, последняя очная встреча соперниц осталась за немками. Которые по ходу группового этапа Лиги Наций легко разделались с российской сборной 3-0. Впрочем, тогда наши выступали далеко не в оптимальном составе. Добавлю, что, в отличии от сборной России, волейболистки Германии не смогли завоевать путевку на ОИ в Токио.

Встреча волейболисток России и Германии начнется в 18.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.