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09:00, 26 августа 2019

Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

Похожая ситуация сложилась и на других азиатских биржах.

Новая неделя на Гонконгской бирже началась с драматического падения – индекс Hang Seng снизился более чем на 3 процента. Это антирекорд за последние несколько месяцев, передает ТАСС. Аналитики связывают плохие показатели с эскалацией торговой войны США и КНР, также на ситуацию могли очередные антиправительственные протесты в Гонконге, прошедшие в выходные.

Падение котировок также отмечено на биржах материкового Китая – в Шанхае и Шэньчжэне. Торговый день начался с резкого обрушения, но затем ситуация несколько улучшилась. Тем не менее, котировки остаются в негативной зоне: к примеру, индекс «Шанхай композит», отражающий общую ситуацию на городской бирже, к этому часу показывает падение более чем на процент.

Торговая война США с Китаем сказалась и на нефтяных котировках по всему миру. В том числе дешевеют фьючерсы на лондонской и нью-йоркской биржах.

Ранее в этом месяце власти США и КНР объявили о введении дополнительных пошлин на товары. Так, Китай готовится ограничить американский импорт на общую сумму 75 миллиардов долларов в год.



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