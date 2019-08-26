В Мещанском суде пройдет предварительное заседание по делу в отношении участника протестной акции 27 июля Коваленко

В Мещанском суде Москвы сегодня пройдет предварительное заседание по делу в отношении участника протестной акции 27 июля Евгения Коваленко. Его обвиняют в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти.

Фигуранта так называемого «московского дела» Евгения Коваленко обвиняют в том, что он бросил в силовиков урну во время разгона протестной акции. Этот момент попал на видеозапись, на которой видно, как мужчина кидает мусорный бак в спину полицейского и росгвардейца, которые в тот момент уводили одного из активистов. Сотрудник полиции рукой прикрыл спину задержанного, остановив урну, росгвардеец продолжал движение, не обратив на этот инцидент внимания. Статья, по которой будут судить Коваленко, — «применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти». Активист свою вину не признает, об этом его адвокат ранее рассказал изданию «Медуза». Защитник отметил, что в деле есть протокол допроса Коваленко в качестве подозреваемого, в котором тот признавал вину, когда у него был адвокат по назначению. Однако этот допрос проводился в ночное время и под давлением, подчеркнул адвокат.

Акция 27 июля закончилась разгоном протестующих и задержанием почти 1400 человек. После митинга было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.