Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» сегодня вступает в силу

Ограничительные меры касаются предоставления России займов, финансовой и технической помощи. Первый пакет санкций был введён в августе прошлого года. Нынешние ограничительные меры, как ожидается, будут действовать в течение 12 месяцев.

Администрация Трампа вынуждена вводить санкции в отношении России, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Он полагает, что продолжение санкционной политики со стороны США может привести к тому, что многие страны начнут отказываться от сотрудничества с Вашингтоном.