В Екатеринбурге сегодня должны обсудить судьбу произведения «Супрематический крест»

Работу Покраса Лампаса на одной из городских площадей частично закатали в асфальт. Против ее восстановления выступили православные верующие. В администрации Орджоникидзевского района сегодня планируется встреча противников произведения с организаторами фестиваля «Стенограффия». Крест на площади и символы на нем оказывают негативное влияние на гуляющих там детей, сказал накануне в ходе акции протеста один из местных жителей.

Организатор фестиваля уличного искусства попытался обратить внимание оппонента на то, что рисунок представляет собой лишь геометрическую фигуру. Тем временем, как пишет местное интернет-издание E1, художник Покрас Лампас уже сегодня может приступить к восстановлению произведения.