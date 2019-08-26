В Люблинском суде продолжится рассмотрение дела «Нового величия»

В нём на днях произошёл неожиданный поворот.

На прошлом заседании выяснилось настоящее имя ключевого свидетеля следствия — в материалах дела он фигурирует как Руслан Д. Защита обвиняемых считает его сотрудником спецслужб и информатором силовиков. Мужчину зовут Раду Зелинский, он уроженец Молдавии, но давно живёт в России под именем Родион. Это выяснили благодаря переписке Юлии Куницыной — она сдавала помещение для молодых людей, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества. Арендовал его некий Раду Владимирович. Телефонный номер в переписке совпал с тем, который в резюме в интернете указал инженер-программист Родион Зелинский. Защита и обвиняемые говорят, что он и есть Руслан Данилов, загадочный Руслан Д. Адвокаты попросили судью проверить все возможные совпадения между этими фамилиями. Паспорт на имя Руслана Д был документом прикрытия, настаивает защита. В ходатайстве она заявила о полицейской провокации в отношении подсудимых. В действиях фигурантов нет состава преступления, говорится в документе. Судья обязала прокурора вызвать Зелинского в суд и допросить как свидетеля.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Двоим из них уже назначили наказания, поскольку они заключили досудебное соглашение. Остальные вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем не признают.