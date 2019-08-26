В Екатеринбурге обсудят судьбу произведения стрит-арта «Супрематический крест»

Ранее дорожные рабочие закатали в асфальт часть рисунка на площади Первой Пятилетки. Против его восстановления выступили православные верующие. Они считают рисунок надругательством над символом христианства.

Накануне на их акции звучали угрозы в адрес уличных художников. Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга пригласила сегодня на встречу как противников этого произведения, так и сторонников из числа организаторов фестиваля «Стенограффия».

Тем временем, как пишет местное интернет-издание E1, сам автор работы, художник Покрас Лампас, должен сегодня приступить к восстановлению произведения.