В Нью-Йрке стартует последний в сезоне турнир из серии Большого Шлема

Ни одна другая пара, ни в женском, ни в мужском разрядах, не привлекает столько внимания болельщиков и специалистов. Жребий уже в первом круге свел Серену Уильямс и Марию Шарапову.

История их противостояния, как на корте, так и вне его, достойны отдельной книги. Напомним лишь, что на прошлогоднем Ролан Гаррос соперницы сошлись в четвертом круге. Однако американка снялась с турнира из-за травмы. На корте же Шарапова не может обыграть Уильямс младшую уже 15 лет.

Первая ракетка страны Дарья Касаткина сыграет сегодня против Йоханы Конты из Великобритании. Соперницей Екатерины Александровой станет опытная австралийка Саманта Стосур.

В мужском турнире лучший из Россиян на сегодня — Даниил Медведев — начнет выступление на ЮС ОПЕН матчем против Праджнеша Гуннесварана из Индии.