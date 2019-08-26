Она впервые пройдет без США — американский президент Дональд Трамп весной заявил о выходе страны из соглашения.

Международный договор ООН о торговле оружием действует с конца 2014 года. Он призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он также ужесточает меры, направленные против использования оружия для нарушений прав человека и с террористическими целями.

Россия, а также еще 22 государства не ратифицировали соглашение. Против его принятия проголосовали Сирия, Иран и КНДР. Более 80 стран документ приняли. США, будучи крупнейшим экспортером оружия в мире, были не согласны с рядом положений, но все же подписали договор, но Сенат его так и не ратифицировал. На тот момент президентом страны был Барак Обама. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в апреле заявил о том, что Вашингтон отзывает свою подпись. Он отметил, что договор нарушает права американских граждан.

К тому же, по словам Трампа, это соглашение не может решить проблемы в этой сфере, когда такие крупные экспортеры вооружений как Россия и Китай в принципе его игнорируют.

Конференция государств — участников договора продлится до 30-го августа.