Правоохранительные органы в Тюмени проверяют сообщения об отказе местной больницы принять девушку с отеком легких

Врачей, которые причастны к этому инциденту накажут, сказала ранее «Эху Москвы» представитель департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая. Она добавила, что в подобных ситуациях пациента необходимо доставить в ближайшую больницу, и его жизнь должна быть в приоритете. Как следует из видеозаписи, появившейся в социальных сетях, медики отказали девушке в госпитализации из-за того, что до окончания их смены остается пять минут, а за пациенткой при установке капельницы необходимо следить два часа.