Участники саммита G7 во Франции не пришли к согласию по вопросу о возвращении в их ряды России

Как утверждает британская газета The Guardian, президент США Дональд Трамп даже поссорился с другими лидерами «семерки». Обстановка в ходе дискуссии накалилась, рассказал изданию дипломатический источник. США – не единственная страна, которая рассматривает возможность возвращения России, говорили ранее глава Белого дома.

Дональд Трамп еще накануне саммита не исключал, что президент Владимир Путин возможно будет приглашен на следующую встречу «клуба».