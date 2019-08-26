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5 2 6 2008
07:02, 26 августа 2019

Участники саммита G7 во Франции не пришли к согласию по вопросу о возвращении в их ряды России

Как утверждает британская газета The Guardian, президент США Дональд Трамп даже поссорился с другими лидерами «семерки». Обстановка в ходе дискуссии накалилась, рассказал изданию дипломатический источник. США – не единственная страна, которая рассматривает возможность возвращения России, говорили ранее глава Белого дома.
Дональд Трамп еще накануне саммита не исключал, что президент Владимир Путин возможно будет приглашен на следующую встречу «клуба».



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