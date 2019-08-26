Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС

Экипаж пилотируемого «Союза МС 13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль — «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Маневр начался 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск, передает ТАСС из подмосковного Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция операции.

Стыковку провел в ручном режиме командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).