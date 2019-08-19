Второй пакет американских санкций против России из-за дела Скрипалей вступает в силу

Вашингтон запрещает выдачу всех кредитов или иную финансово-техническую помощь России со стороны международных финансовых организаций. США ужесточают лицензирование при продаже Москве ряда товаров и технологий. Американским банкам запретят участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты ее правительству.

Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена вводить санкции под влиянием других ветвей власти, такое мнение высказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Есть основания предполагать, что при следующем президенте США продолжит такую санкционную политику, полагает Владимир Батюк. Запад обвиняет Москву в применении химического оружия при покушении на Скрипалей в Солсбери. Кремль обвинения в причастности к этому отвергает.

По похожему антироссийскому сценарию Вашингтон действует уже не в первый раз, говорил ранее заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Первый пакет санкций в связи с делом Скрипалей американская администрация применила год назад. В частности, Вашингтон ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения. Но сделал ряд исключений.