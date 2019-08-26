Идею ввести идентификацию силовиков поддержал глава думского комитета по безопасности, единоросс Василий Пискарев

Он сказал в интервью газете «Ведомости», что комитет также подготовил соответствующий документ. Ранее член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в нижнюю палату законопроект.

Он обязывает сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы, так, чтобы их хорошо было видно. Инициатива появилась на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве, напоминает издание. Сотрудники внутренних органов при этом скрывали жетоны с номерами и свои лица.