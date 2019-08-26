Холдинг S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Предполагается, что это позволит значительно сэкономить и выполнять все рейсы под одним кодом. Как рассказали газете «Ведомости» два менеджера группы, все самолеты «Глобуса» будут переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири», туда же «Сибирь» перейдут сотрудники второго перевозчика.

Процесс слияния планируется завершить к декабрю, рассказали изданию в руководстве холдинга. S7 – крупнейшая частная авиакомпания России, она принадлежит семье Владислава Филева.