Второй пакет американских санкций против России из-за дела Скрипалей вступает в силу

Теперь Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций. США ужесточают лицензирования при продаже Москве ряда товаров и технологий. Американским банкам запретят участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты ее правительству.

При этом новые санкции не затронут российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, напоминает «Интерфакс».

Запад обвиняет Москву в применении химического оружия при покушении на Скрипалей в Солсбери. Кремль обвинения в причастности к этому отвергает.