Верховный суд России просят признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии

Два иска, как пишет газета «КоммерсантЪ», подали сообщество «Диссернет» и международная правозащитная группа «Агора». Они считают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон. Он допускает не более двух сроков в составе комиссии. Теперь, по мнению авторов исков, любые решения ВАК, которая отвечает за присвоение или лишение ученых степеней, априори являются незаконными. В Минобрнауки, которому подчиняется комиссия, настаивают на легитимности нового состава.