Германия и Франция выступили за скорейшее проведение саммита лидеров «нормандской четверки»

Местом проведения встречи должна стать французская столица, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Во время обсуждения конфликта в Донбассе на саммите G7 в Биаррице накануне, добавила она, озвучивались разные оценки. Немецкая сторона добивается прогресса в воплощении минских договоренностей. Последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России, как напоминает агентство «Интерфакс», состоялись 3 года назад в Берлине.