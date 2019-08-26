Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прилетел накануне на саммит G7

Встреча проходила во французском Биаррице. Консультации главы иранского МИД продлились 3,5 часа. Из них Зариф полчаса беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а остальное время – с группой французских переговорщиков. Официальный Париж утверждает, что приглашение Зарифу было направлено по договоренности с Соединенными Штатами. Тегеран в прошлом месяце прекратил соблюдение некоторых обязательств по т.н. «ядерной сделке». Этому предшествовал выход США из соглашения. Европейские страны во главе с Парижем пытаются убедить Вашингтон смягчить санкции в обмен на возобновление Ираном обязательств.