Белоруссия получит новый транш кредита ЕврАзЭс только после подписания программы интеграции с Россией

Переговоры по вопросу о перечислении средств находятся на той же стадии, что и полгода и год назад, сказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ, министр экономики республики Дмитрий Крутой. Минск получил шесть из семи траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития. Общая сумма кредита — $2 млрд. Республика рассчитывала получить последние 200 млн. долларов еще в апреле. Белорусская сторона, как напоминает агентство «Интерфакс», неоднократно выражала недоумение, почему решение о переводе все еще не принято.