Вопрос о возвращении к формату G8 с участием России, по некоторым данным, рассорил президента США и лидеров стран G7

Как утверждает британская газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, дискуссия шла на саммите во французском Биаррице в довольно напряженной обстановке. По сведениям издания, поддержку Дональду Трампу оказал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава японского правительства Синдзо Абэ воздержался. Остальные решительно выступили против предложения Трампа пригласить российского президента Владимира Путина.