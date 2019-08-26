Их насчитывается всего около 60 из 4200 членов летного состава. У других перевозчиков доля женщин не превышает 11%. Американское агентство проанализировало данные о занятости в 45 авиакомпаниях. В «Аэрофлоте» ответили, что при наборе на работу не делают различий по гендерному признаку. Там сказали изданию РБК, что исследование Bloomberg считают субъективным. В частности, представители перевозчика подчеркнули, что у них работают почти в полтора раза меньше пилотов, чем насчитало агентство. И при приеме на работу главным критерием считают исключительно профессионализм.