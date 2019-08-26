Полиция Геленджика проверяет информацию об избиении казаками местного жителя

Об этом агентству РИА Новости сказали в управлении МВД по Краснодарскому краю. Накануне в социальных сетях появилось видео предполагаемого инцидента. В комментарии к ролику утверждается, что это случилось на праздновании дня города. Молодой человек, по словам очевидцев, хотел сделать фотографию с неизвестными в казачьей форме. Те отказывались, и утверждали, что находятся якобы «при исполнении». Перепалка переросла в драку.