Автопроизводителей в России попросили оценить потери от прекращения поставок комплектующих и оборудования

Запрос минпромторга направлен не только отечественным автоконцернам, но и иностранным компаниям с производством в нашей стране, пишет газета «КоммерсантЪ». Ее источники в отрасли считают риски реального влияния санкций на российский автопром, за исключением узкого сегмента автомобилей спецназначения, минимальными. Минпромторг, по их мнению, пытается сформировать список критичных компонентов под программу импортозамещения, на которую просил 150 млрд руб. из бюджета.