Иран, по некоторым данным, просит у Запада разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти в сутки

В Тегеране считают положительный ответ жестом доброй воли, сказали агентству Reuters иранские дипломатические источники. По их словам, Исламская республика готова вернуться к первоначальному исполнению условий «ядерной сделки». Накануне министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф совершил блиц-визит во французский Биарриц, где проходит саммит G7. Он встретился с главой французского МИДа, а также президентом республики Эмманюэлем Мкроном.