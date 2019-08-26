Неизвестные забросали камнями поезд Санкт-Петербург – Махачкала

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сказали «Интерфаксу», что это произошло на территории Чечни. Разбиты три окна в плацкартных вагонах. Пострадал пассажир – он получил легкий порез. На график движения поездов инцидент не повлиял. В то же время в управлении МВД Чечни на транспорте сказали агентству РИА Новости, злоумышленники кидали камни в поезд на территории Дагестана. Там добавили, что намерены задержать виновных независимо от места происшествия.