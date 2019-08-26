Появление главы иранского МИДа на саммите G7 не стало сюрпризом для президента США, утверждает телеканал NBC

Как рассказал представитель американской делегации, Дональда Трампа заранее предупредили. Правда, остается неясным, за какое время французские организаторы саммита поставили его в известность. Один из чиновников сказал телеканалу, что в делегации Трампа крайне недовольны решением Парижа пригласить Джавада Зарифа без значительного предварительного уведомления. Накануне иранский министр совершил блиц-визит в Биарриц, где проходит саммит. Он встретился с французскими чиновниками и президентом республики Эмманюэлем Макроном.