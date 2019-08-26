Корабль «Союз МС-13» собираются сегодня перевести с одного модуля МКС на другой

Перестыковка требуется для того, чтобы к станции смог причалить корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор. В субботу он не смог состыковаться с первой попытки. Сообщалось, что причиной стали проблемы в системе. Теперь вместо малого исследовательского модуля «Поиск» корабль должен подойти к агрегатному отсеку, где, как говорят специалисты, больше возможностей для контроля. Вторая попытка стыковки назначена на утро вторника.