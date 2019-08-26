Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время протестов

Это произошло при разгоне демонстрантов в материковой части города. Как передает AFP, один из силовиков стрелял из пистолета. О пострадавших не сообщается. Накануне часть митингующих вышла за пределы согласованного с властями маршрута митинга. Протестующие начали возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Массовые протесты не стихают в Гонконге уже два месяца.