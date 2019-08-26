Лидеры стран G7 не достигли согласия по вопросу о возвращении в их ряды России

Эту тему они подробно обсудили на саммите в Биаррице, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в руководстве ЕС. Тем временем британская газета The Guardian пишет со ссылкой на свои источники, что инициативу президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8 не поддержали другие участники встречи, за исключением уходящего в отставку премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По словам собеседника издания, по этому поводу у Трампа с остальными лидерами развернулась напряженная дискуссия.