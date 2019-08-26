Две компании из Китая собираются купить украинский завод по производству авиадвигателей

Теперь решение за Антимонопольным комитетом Украины, сказал телеканалу «Громадьске» представитель предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш. По его словам, более 50% акций хотят приобрести Skyrizon Aircraft и Xinwei Group. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы помешать этой сделке. По мнению американской стороны, продажа производителя двигателей для авиации повысит военные возможности Китая.