Суд рассмотрит дело блогера В. Синицы, которого обвиняют в возбуждении ненависти к сотрудникам силовых структур

Пресненский суд начнет рассмотрение дела блогера Владислава Синицы, которого обвиняют в возбуждении ненависти к сотрудникам силовых структур. Сегодня состоится предварительное заседание.

По версии следствия в один из последних дней июля Синица в твиттере «подписываясь чужим именем», написал о том, что после деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгонах протестов, к их детям якобы можно применять насилие. Днем 4 августа запись в эфире процитировал телеканал НТВ, а после этого все пересказали государственные СМИ. Вечером того же дня Следственный комитет сообщил о задержании Синицы и предъявлении ему обвинения. Кстати, в ответ на твит про детей сотрудников полиции тот же НТВ в эфире дал цитату из анонимного телеграм-канала, в котором люди, представляющиеся инициативной группой силовиков, обещают расправы над детьми российских оппозиционеров. Никакой реакции правоохранительных структур на это не последовало, а вот после задержания Синицы Пресненский суд Москвы арестовал его до 3 октября.

По предъявленной статье блогеру грозит до шести лет заключения.