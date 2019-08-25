Российские волейболистки обыграли команду Швейцарии на чемпионате Европы
Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3-0. Завтра россиянки сыграют со сборной Германии. Это матчи группового этапа. Чемпионат Европы завершится 8 сентября.
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Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3-0. Завтра россиянки сыграют со сборной Германии. Это матчи группового этапа. Чемпионат Европы завершится 8 сентября.
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Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…
Дебаты. Взгляд на протест
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С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…