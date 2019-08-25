Комитет Госдумы по безопасности поддержал введение опознавательных знаков для сотрудников МВД и Росгвардии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал введение опознавательных знаков для сотрудников МВД и Росгвардии. Это сообщил ТАСС глава комитета Василий Пискарев. По его словам, в Госдуме уже подготовлен законопроект, уточняющий процедуру идентификации силовиков.

Ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который требует от полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы хорошо различимые идентификационные номера. Ранее о проблеме анонимности силовиков, которые работают на протестных акциях, говорили правозащитники.