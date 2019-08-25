На Алтае в рамках военно-исторического фестиваля инсценировали казнь предателя Родины

За расстрелом наблюдали гости мероприятия.

Участники военно-исторического фестиваля «Днепровский рубеж» также сожгли деревню, во время реконструкции битвы за Днепр, передает издание Аltapress.

Как напоминает «Новая газета», за годы Великой отечественной войны были расстреляны только по приговорам трибуналов, почти 160 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Это без учёта работы судов общей юрисдикции, особого совещания при НКВД и внесудебных расстрелов органами СМЕРШ.