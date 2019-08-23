Православные активисты в Екатеринбурге выступили против восстановления граффити в виде гигантского креста

Участники акции выразили возмущение тем, что кресту, который нарисован на площади, ходят люди. К ним присоединились местные жители, которые также недовольны граффити художника Покраса Лампаса.

Ранее рабочие залили часть рисунка гудроном. Но завтра художник Покрас Лампас начнет восстанавливать испорченный рисунок.

Жители Екатеринбурга, которые выступили против восстановления арт-объекта на Уралмаше, не собирались прибегать к радикальным действиям. Некоторые использовали довольно резкие выражения, но это лишь выражение их мнения. Об этом «Эху Москвы» рассказал член оргкомитета фестиваля «Стенограффия» Дмитрий Чабанов.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко пригласил православных активистов и представителей фестиваля «Стенограффия» на встречу в понедельник, чтобы еще раз обсудить судьбу работы Покраса Лампаса.