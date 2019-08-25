Союз биатлонистов России готов обсудить с членами сборной условия их контрактов

Организация официально пригласила спортсменов принять участие в заседании правления, которое пройдет 27 августа в Москве. Это сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев. Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с Союзом биатлонистов России. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали соглашения