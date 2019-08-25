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20:31, 25 августа 2019

Полиция Гонконга начала стрелять в протестующих

Огнестрельное оружие силовые структуры применили впервые за два месяца демонстраций. Об этом сообщает «Франс Пресс». Отмечается, что один из полицейских выстрелил из пистолета. Сведений о пострадавших нет. Были задержаны около 30 человек по итогам очередной акции, которая закончилась столкновениями с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ те применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты в Гонконге продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам.



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